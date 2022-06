Giugno 1, 2022

“A questo 108° congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria hanno partecipato più di 2mila iscritti e in campo audiologico ci sono state 15 tavole rotonde e 6 ospiti internazionali. Tutto questo ha portato molta vivacità durante tutto il congresso nella speranza che questo sia solo l’inizio della ripartenza”. Queste sono le parole di Gaetano Paludetti, Presidente del 108° Congresso SIO che si è tenuto a Roma.