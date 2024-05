Pan (Confindustria per Europa): “Focus ‘Fabbrica Europa’ è trasmettere a imprese presenza sostegno”

15 Maggio 2024

“Il focus del documento è quello di dare una visione delle nostre imprese, far capire che hanno un sostegno e che c’è una visione politica che rafforza il loro ruolo. In tale contesto, il Veneto è particolarmente importante perché la vocazione industriale del Veneto fa scuola a tutta Italia”. Sono le parole di Stefano Pan, delegato del Presidente di Confindustria per l’Europa, a margine dell’incontro degli imprenditori nordestini con i candidati al Parlamento Europeo della circoscrizione nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), presso il Four Point by Sheraton di Padova, al fine di aprire un confronto diretto sulle proposte del documento di Confindustria, il position paper “Fabbrica Europa”.