Pane e pasta, Iva azzerata per sostenere i redditi più bassi

Luglio 25, 2022

Il governo sta studiando l’azzeramento dell’Iva su pane e pasta e ridurla dal 10 al % su carne e pesce. Lo ha confermato il vice ministro dell’Economia Laura Castelli. L’esecutivo sta riassestando in queste ore il decreto di luglio e la riduzione dell’Iva potrebbe essere alternativa o aggiuntiva alla misura dei 200 euro. Per il Codacons, però, le famiglie vanno aiutate di più: “Sì all’azzeramento dell’Iva su pane e pasta, ma la misurea deve essere estesa a tutti i prodotti alimentari, perché non basta intervenire solo su tali beni”.