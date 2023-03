Pantheon a pagamento, biglietto di 5 euro per visitarlo

Marzo 17, 2023

Per entrare al Pantheon bisognerà pagare un biglietto di ingresso di 5 euro: accordo Mic-Curia. Diverse categorie di persone potranno comunque continuare ad accedere gratuitamente. E’ quanto stabilito dalla nuova convenzione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres di Roma, meglio conosciuta come Pantheon: il 70% del ricavato andrà al ministero della Cultura, il 30% alla diocesi di Roma.

L’ingresso al Pantheon non sarà più gratuito, ma si pagherà un biglietto dal “prezzo modico” per visitarlo, con esclusione del ticket per i fedeli che partecipano alle cerimonie religiose, per i cittadini romani, per le scolaresche e gli insegnanti che le accompagnano, per i minori di 18 anni e per le categorie svantaggiate, ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.