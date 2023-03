Marzo 13, 2023

Era il 13 marzo 2013 quando veniva eletto per la prima volta un Papa americano e gesuita. Jorge Mario Bergoglio sceglieva di chiamarsi “Francesco”, in omaggio al Santo di Assisi. E in un podcast realizzato per i suoi dieci anni di Chiesa da Vatican news, il Pontefice invoca più che mai la pace: “La pace, ci vuole la pace”.