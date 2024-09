Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti

2 Settembre 2024

Il Papa, sulla soglia degli 88 anni e con i noti acciacchi di salute, si accinge a compiere il viaggio più lungo del suo pontificato che inizierà oggi. Un viaggio in Asia e Oceania con cifre record (quasi 33 mila km per 44 ore di volo complessive). Bergoglio – dal 2 al 13 settembre prossimo -sarà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est, Singapore: quattro Paesi, due continenti, sedici discorsi ufficiali per rimanere ancora sulle cifre. Un viaggio lungo, nelle periferie del mondo, per usare una espressione cara al Pontefice.