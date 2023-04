Papa Francesco cambia le regole: anche le donne potranno votare al sinodo dei vescovi

Aprile 27, 2023

Papa Francesco prosegue nella sua opera riformatrice e introduce importanti novità in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi dove potranno votare anche laici e donne. Si aggiungono infatti 70 membri non Vescovi tra sacerdoti, consacrati, diaconi e laici scelti dal Papa e tra questi il 50% saranno donne.

Il voto alle donne al prossimo Sinodo dei Vescovi di ottobre rappresenta una “novità significativa perché sposta l’attenzione dal Sinodo dei Vescovi ad un Sinodo universale che vede la partecipazione di tutte le componenti del popolo di Dio: uomini e donne, vescovi e non vescovi”, sottolinea il segretario generale della Cei. mons. Giuseppe Baturi.