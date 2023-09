Settembre 22, 2023

Papa Francesco si appresta a compiere il suo 44esimo viaggio internazionale a Marsiglia, città accogliente fin dalle origini, per prendere parte alla conclusione degli Incontri del Mediterraneo sui migranti. Un viaggio che arriva in piena emergenza sbarchi a Lampedusa e all’indomani della bocciatura dei respingimenti della Francia da parte della Corte europea.

Domani il Pontefice vedrà il presidente francese Emmanuel Macron. Eccezionale dispositivo di sicurezza: mobilitati oltre 6mila uomini.