Novembre 7, 2022

Nel suo ultimo giorno in Bahrein, Papa Francesco ha tenuto un incontro di preghiera e la recita dell’Angelus. “Cerchiamo di essere custodi e costruttori di unità – ha detto il Pontefice -. Per essere credibili nel dialogo con gli altri, viviamo nella fraternità tra noi”. Poi il nuovo appello per la “martoriata Ucraina”.