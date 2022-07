Papa Francesco smentisce voci su dimissioni per motivi salute

Luglio 4, 2022

“Ma non mi è mai passato per la mente. Non per il momento, non per il momento. veramente!”. Così papa Francesco smentisce l’intenzione di dimettersi in occasione del suo prossimo viaggio a l’Aquila, città accostata a Celestino V, Papa che si dimise nel 1294.

Bergoglio ha inoltre smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato un cancro quando ha subito un’operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: “L’operazione è stata un grande successo”, ha detto, aggiungendo con una risata che “non mi hanno detto nulla” sul presunto cancro, voce che ha liquidato come “pettegolezzo di corte”.