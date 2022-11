Papa: “I poveri sono le vittime più penalizzate di ogni crisi”

Novembre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

I poveri sono le vittime più penalizzate di ogni crisi”. Questo un passaggio dell’omelia di Papa Francesco nella messa da lui presieduta nella Basilica di San Pietro in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. “Ma, se il nostro cuore è ovattato e indifferente, non riusciamo a sentire il loro flebile grido di dolore, a piangere con loro e per loro, a vedere quanta solitudine e angoscia si nascondono anche negli angoli dimenticati delle nostre città, angoli nascosti e oscuri dove si vede tanta miseria, tanta dolore, tanta povertà”.