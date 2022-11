Novembre 19, 2022

Portacomaro saluta Papa Bergoglio, oggi in visita privata ai parenti astigiani, con una marcia a ritmo di tango. A comporre il brano Stefano Borgo, commissario della Polizia municipale di Asti, musicista per diletto, che l’ha scritta quando Francesco è stato nominato Pontefice.