Papa in Mongolia: “Non ci deve essere confusione tra credo, violenza e conflitti”

Settembre 4, 2023

Chi guida le nazioni se “scegliesse la strada del dialogo con gli altri, contribuirebbe in maniera determinante alla fine delle guerre che continuano ad arrecare sofferenza a tanti popoli”. Il Papa, nel suo terzo giorno in Mongolia, ha preso parte all’Hun Theatre all’incontro ecumenico interreligioso con i rappresentanti delle confessioni e tradizioni presenti nel Paese. E ha scandito: “In quest’ora della storia la nostra responsabilità è grande”, non ci deve essere alcuna “confusione tra credo, violenza e conflitti”.

All’incontro, oltre al Pontefice, hanno partecipato i rappresentanti del buddismo mongolo, la confessione più diffusa in Mongolia, dell’islam, dello sciamanesimo mongolo, ebrei, della Chiesa ortodossa, dell’Unione evangelica, della Chiesa avventista del Settimo Giorno, dell’induismo, baha’i, dello scintoismo, della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni).

“La chiusura, l’imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace”, ha detto il Papa a Ulan Bator. Nell’incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti nel Paese , Francesco ha sottolineato che “l’altruismo costruisce armonia e dove c’è armonia c’è intesa, prosperità, bellezza”.