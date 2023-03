Marzo 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Non c’è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare”. Lo ha affermato il Papa in un’intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. “Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna” ha detto Bergoglio.