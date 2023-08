Agosto 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ucraini. Soffrono tanto, la guerra è crudele. Tanti bambini spariti, tanta gente morta. Preghiamo per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina oggi, in una data significativa per il loro Paese”. Lo ha detto Papa Francesco all’udienza generale di oggi in Aula Paolo VI. Il 23 agosto in Ucraina si celebra il giorno della bandiera nazionale.