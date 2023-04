Aprile 1, 2023

Il Papa in un nuovo tweet ringrazia “tutti per la vicinanza e la preghiera. Affido a Maria i malati, soprattutto i più piccoli come quelli che ho incontrato nel reparto di oncologia del Gemelli”. “Preghiamo per chi soffre la perdita dei cari e per quanti lavorano in ospedale, ci vuole eroicità. Li ammiro”, scrive il Papa dopo le dimissioni dal Gemelli.