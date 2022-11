Novembre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Nella guerra emerge il lato peggiore dell’uomo: egoismo, violenza e menzogna. Sì, perché la guerra, ogni guerra, rappresenta anche la morte della verità”. Il Papa dal Bahrein invoca la pace in tutti i Paesi teatro di conflitti perché “tacciano le armi”. “Impegniamoci ovunque per la pace” dice il pontefice.