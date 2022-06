Giugno 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Devo cercare il momento giusto per farlo”, “vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un bimbo ucraino nel corso dell’incontro ‘Il Cortile dei bambini’ che si è svolto nel Cortile di San Damaso.