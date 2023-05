Maggio 19, 2023

In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità, Marco Paravicini, titolare di Cascine Orsine a Bereguardo, spiega l’importanza della biodiversità per la sua azienda agricola inserita nell’ecosistema di NaturaSì. Un luogo dove l’obiettivo è far convivere natura e agricoltura.