Maggio 13, 2022

Secondo un recente studio di settore, gli automobilisti italiani sono costretti a spendere ogni giorno circa mezz’ora alla ricerca di un parcheggio. E a seconda della città e del quartiere, si può arrivare a perdere un totale di 10 ore al mese, senza contare i fine settimana.