Parente (Roche): “No a spesa per silos, valutare percorso paziente”

Dicembre 16, 2022

“Per noi sostenibilità vuol dire tante cose, tra cui evoluzione dei modelli di investimento. Per rendere sostenibili le cure e la meravigliosa, incessante, produzione efficace della ricerca occorre ripensare i meccanismi di finanziamento odierni. Una spesa per silos non è una spesa che valorizza il percorso del paziente. Il paziente non è un silos, bisogna valutare il suo percorso. Dobbiamo considerare la spesa in salute come un investimento. Ricordiamo che in Italia le spese militari sono un investimento e se la spesa per la sicurezza è un investimento e allora lo è ancor di più la spesa per la salute, come ha dimostrato il Covid”. Così Amelia Parente, Rare Conditions, Government Affairs & Transformation Director della multinazionale farmaceutica Roche in un’intervista in occasione della nona edizione del Premio OMaR.