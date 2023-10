Ottobre 31, 2023

Un donna completamente velata, ha urlato ”Allah Akbar” e minacciato di ”far saltare tutto in aria” a Parigi, nella stazione della Bibliotheque François-Mitterrand. Per fermarla, la polizia le ha sparato, come riferisce l’emittente Bfmtv citando una propria fonte della sicurezza.