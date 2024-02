Parità di genere, Confalone (Novartis): “Tema di evoluzione culturale”

Febbraio 7, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Lavorare per ridurre gli ostacoli che si frappongono oggi sia per raggiungere una completa uguaglianza sia in termini di opportunità per le donne è un tema di evoluzione culturale”. Così Valentino Confalone, amministratore delegato e Country President di Novartis Italia e ospite d’onore della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, l’iniziativa che premia le aziende che hanno ottenuto la Certificazione di Parità di Genere. Le aziende premiate quest’anno sono tredici.