Parità di genere, Dentamaro (Aied): “Educazione sessuale ed affettiva nelle scuole necessaria per le famiglie”

4 Marzo 2025

Dalla survey “La scuola degli affetti”, svolta in collaborazione con Nomisma, con la quale si è indagata l’opinione delle famiglie italiane sulla necessità di inserire l’educazione alle relazioni nel percorso formativo di bambini e ragazzi, tema al centro della campagna ‘Dire, fare, amare’ di Coop Italia lanciata nell’ambito della quinta edizione del progetto ‘Close the Gap’, “emerge che le famiglie sono consapevoli dell’importanza che avrebbe l’avere corsi di educazione sessuale nelle scuole, perché è il contesto adatto”. Queste le parole di Antonella Dentamaro, vice presidente di Aied nazionale – Associazione italiana per l’educazione alla demografia, in occasione della presentazione della campagna di Coop “Dire, fare, amare”.