Luglio 6, 2023

Parte ufficialmente oggi l’Inad, l’indice nazionale dei domicili digitali. Un registro in cui i cittadini possono scegliere se inscrivere il proprio ad un indirizzo Pec. Rimborsi fiscali, accertamenti, detrazioni d’imposta e multe verranno notificati in tempo reale sulla posta elettronica certificata.