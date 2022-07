Luglio 20, 2022

Lavoratori autonomi, imprenditori e chi offre un servizio o un bene senza avere un rapporto di lavoro subordinato devono essere titolari di Partita Iva. Per aprirne una bisogna fare richiesta all’Agenzia delle Entrate. Azione gratuita, ci si può affidare a un commercialista o fare da soli scaricando il modulo apposito.