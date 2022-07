Luglio 1, 2022

Scatta oggi, 1 luglio, l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite Iva a regime forfettario che hanno dichiarato redditi tra i 25 e i 65mila euro nel 2021. Per compensi inferiori ai 25mila euro, l’obbligo partirà invece dal prossimo 1 gennaio 2024.