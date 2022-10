Ottobre 6, 2022

Terna prima società italiana a partecipare al programma ‘Stanford Energy Corporate Affiliates’ (SECA), che include anche l’iniziativa Bits&Watts, promosso dal ‘Precourt Institute for Energy’, il dipartimento dell’Università di Stanford per la ricerca, l’istruzione e la sensibilizzazione sui temi dell’energia.