Aprile 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Non si ferma la guerra in Ucraina nel giorno in cui si celebra la Pasqua Ortodossa: è di due e morti e due feriti il bilancio del bombardamento a Donetsk.

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla messa alla Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, insieme al sindaco della capitale Sergei Sobyanin e al Patriarca Kirill che gli ha regalato un uovo di Pasqua decorato. I media russi hanno mostrato le immagini di Putin al fianco di Sobyanin con in mano le candele accese.