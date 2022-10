Passero (Alleanza Assicurazioni), “Concluso il piano 2019-2021 raggiungendo risultati record e centrando tutti gli obiettivi”

Ottobre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ritorno alle origini per Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, che sceglie Genova, la città dove fu fondata nel 1898, per riunire agenti e management di tutta Italia in occasione del suo 124° anniversario. Alla Convention annuale dal titolo ‘In viaggio insieme’, che si è tenuta ai Magazzini del Cotone davanti a una platea di 700 persone e oltre 11.000 collaboratori collegati in diretta streaming, Davide Passero, Ceo della compagnia, ha annunciato risultati record e tracciato il prossimo piano triennale di crescita sostenibile della Compagnia, che fa leva su cinque pilastri: protezione, investimenti, qualità distributiva, digitalizzazione e utilizzo dei dati.