Pastorelli, oncologo: il CardioBreast Dragon Boat Festival dovrebbe essere preso a modello

Settembre 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera, dott. Davide Pastorelli, era presente alla seconda tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival di Peschiera del Garda ed ha manifestato il suo plauso: “La manifestazione di oggi deve suggerire a noi clinici che questo può diventare un modello di diffusione, quello di promuovere l’attività fisica per le donne operate al seno, perché indubbiamente ci saranno dei vantaggi in termini di miglioramento delle loror capacità cardiovascolari. Ma questi sono anche momenti di prevenzione, soprattutto per l’edema dell’arto superiore dal lato della mammella operata. Questo tipo di esperienza molto positiva mi ha appassionato questa mattina, e dobbiamo fare di tutto perchévenga diffusa il più possibile.

Noi nel nostro centro stiamo lavorando sulla promozione del benessere della donna in termini di prevenzione dell’aumento ponderale, quindi con visite nutrizionistiche e opportuni regimi dietetici, ma anche sulla promozione delle attività ludico motoria -come questa bella iniziativa, e anche del benessere psico-fisico della donna operata di tumore al seno, anche in termini estetici. Da tre mesi abbiamo tutti i venerdì la presenza di un’estetista che cura l’immagine corporea della donna perché anche questo è importante.”