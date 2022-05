Maggio 25, 2022

Ugo Pastorino, coordinatore scientifico del Manifesto Italiano PolmoniAMO, che si pone l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza dei pazienti colpiti dal tumore del polmone, spiega come la diagnosi precoce possa essere fondamentale per curare la malattia.