Luglio 18, 2023

Dopo 11 udienze il Tribunale di Mansoura in Egitto ha condannato a tre anni di carcere, Patrick Zaki, lo studente universitario accusato dal governo egiziano di diffusione di notizie false. Alla lettura della sentenza Zaki è stato portato via tra le urla della madre e della fidanzata per essere trasferito subito in carcere.