Maggio 30, 2023

“Abbiamo agito sempre nel rispetto delle regole. Questo atto è previsto dalle norme della giustizia sportiva e poiché è stato condiviso da tutti ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano”. Così Gabriele Gravina, presidente Figc, sulla sentenza sul ‘caso stipendi’ che riguarda la Juve. “Ci auguriamo di aver riportato serenità con il termine di questa vicenda”.