Luglio 27, 2022

Dopo aver illustrato i risultati di quanto fino ad ora realizzato da A2A a Brescia, in occasione della presentazione dell’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale, il Presidente di A2A Marco Patuano ha parlato dell’importanza ricoperta dall’efficienza delle infrastrutture che trasportano materie prime, in primis le infrastrutture idriche, per rendere la transizione ecologica realtà e restituire alle nuove generazioni un pianeta con dinamiche più sostenibili.