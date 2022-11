Patuelli (Abi): “Esiste rischio esercizio provvisorio”

Novembre 22, 2022

“Confidiamo che nella Legge di Bilancio ci siano tutti i provvedimenti anticiclici necessari. Io ho, tuttavia, una preoccupazione: quella che l’Italia finisca in esercizio provvisorio, non per colpa di nessuno ma per gli stringenti vincoli temporali da rispettare, con il rischio che i mercati internazionali possano sfruttare la situazione a loro vantaggio. Il rischio di esercizio provvisorio non va sottovalutato”. Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, durante un seminario dell’Associazione Bancaria Italia con la stampa a Firenze.