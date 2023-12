Pavia, sequestrate due tonnellate di fuochi d’artficio

Dicembre 7, 2023

In vista del Capodanno si intensificano i controlli sul commercio di fuochi d’artificio: sequestrate a Pavia dalla Gdf 2 tonnellate di materiale pirotecnico. I botti erano stoccati in tre depositi nelle immediate vicinanze di abitazioni e attività commerciali. Tra le persone denunciate.