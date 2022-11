Novembre 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato ieri la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. “Sento il peso – ha detto – e la responsabilità di questa scelta. Il Pd non è in liquidazione, il nostro compito è rialzarci e rimetterci in cammino”.