Marzo 11, 2023

Prende il via l’era Schlein nel Pd. L’Assemblea nazionale Dem di domani battezza formalmente la leadership della nuova segretaria. Elly Schlein proporrà il suo ex sfidante alle primarie come presidente del partito e l’Assemblea potrebbe votarlo per acclamazione come segno palese di armonia interna.