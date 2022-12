Dicembre 19, 2022

Intervenuto a margine del talk “Sport&Prevenzione: il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma”, organizzato a Roma il 16 dicembre, Sergio Pecorelli, presidente del Comitato Scientifico Federazione Medico Sportiva Italiana, si esprime sul ruolo dei medici di medicina sportiva “filtro dal punto di vista dello screening della popolazione”.