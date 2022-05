Pedopornografia, nel 2021 casi cresciuti del 47%: 10-13 anni età più a rischio

Maggio 5, 2022

Sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale nel 2021, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti abusanti, pari a 531, in maggioranza con un’età inferiore ai 13 anni (338 minori, quasi il 64% di cui 306 nella fascia 10-13 anni), ma crescono pure i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0 – 9 anni (32 casi). E’ quanto emerge dall’approfondimento sull’adescamento online, fenomeno cresciuto in seguito alla pandemia da Covid19, lanciato in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, con la pubblicazione di un dossier dati e di una guida per i genitori, nell’ambito della collaborazione tra la Polizia di Stato e Save the Children.