Pedopornografia, operazione ‘Poison’: denunciati 7 minori

Ottobre 24, 2022

Al termine delle indagini dell’operazione ‘Poison’, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, sono stati identificati e denunciati 7 minori, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tra cui una ragazza, responsabili di aver ricevuto e inviato, su diversi gruppi social, diverse immagini di bambini, anche di tre o quattro anni, vittime di abusi sessuali.

Gli investigatori della Polizia postale, con un lavoro certosino, hanno analizzato oltre 85.000 messaggi in 5 diversi gruppi social, allo scopo di identificarne gli autori.