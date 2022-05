Maggio 2, 2022

Pedopornografia, un arresto e 30 denunce nell’operazione ‘Luna’ della polizia postale di Trieste-Udine. Ricostruita la vasta rete di contatti che scambiavano con l’arrestato link a immagini e video di atti di sfruttamento sessuale su minori.