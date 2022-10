Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Le nuove raccomandazioni dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, definite da un gruppo di lavoro di specialisti, servono a creare formazione e attenzione su un argomento che è assolutamente importante, quelle della vaccinazione in generale e, nello specifico, quella dell’Herpes Zoster. Su questo le società scientifiche, Aiom in particolare, si stanno dando molto da fare”. Così Paolo Pedrazzoli, oncologo medico Ospedale San Matteo di Pavia in occasione del Congresso Siti di Padova.