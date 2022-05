Maggio 30, 2022

A margine della presentazione dell’iniziativa ‘ITP In viaggio con Werlhof’, sostenuta da Sobi Italia con il patrocinio di Aipit Aps Onlus, il velista ed ambassador del progetto Mauro Pelaschier ha esposto le sue speranze e i suoi obiettivi relativamente al viaggio in barca a vela che affronterà assieme ad un equipaggio formato da cinque persone con ITP, Trombocitopenia Immune.