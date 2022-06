Pennetta-Schiavone, trionfo al Roland Garros nel doppio

Giugno 5, 2022

Vittoria nel doppio delle Leggende al Roland Garros per Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, che a Parigi hanno battuto e argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko in un’ora e 22 minuti con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 10-6.