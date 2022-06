Giugno 15, 2022

Arrivato sul mercato italiano nel 1994 Penny rinnova la sua immagine e lancia il logo “Penny, punto”. Il marchio ha chiuso il 2021 con quasi 1,5 miliardi di euro di fatturato e punta entro fine anno ad aprire altri 15 punti vendita in Italia.