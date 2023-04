Aprile 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuta a Gorgonzola, in provincia di Milano, la conferenza stampa annuale di Penny Italia. L’occasione per raccontare come si è chiuso il 2022 e le prospettive di crescita per il 2023. L’azienda ha, inoltre, presentato il suo primo bilancio di sostenibilità.