Giugno 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

La misura del pensionamento anticipato con Quota 100 ha visto un’adesione limitata in tre anni, da quando è stata avviata. A fine 2021 sono state 380mila le adesioni. A fare il punto è una ricerac congiunta Inps- Upb presentata a Roma dai rispettivi presidenti Pasquale Tridico e Lilia Cavallari.