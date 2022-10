Settembre 29, 2022

Rivalutazione del 2% per le pensioni nei cedolini di ottobre. La misura, transitoria e prevista dal dl Aiuti bis, è destinata a chi percepisce un assegno fino a un massimo di 2.692 euro al mese. Dal 2023, quindi, scatteranno le rivalutazioni vere e proprie con aumenti del 7-8%.